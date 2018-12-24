Lung Hastalandı Muammer Korkuttu
1 saat önce
Kayserispor kalecisi Lung hastalandı.
Kayserispor
kalecisi Lung hastalandı. Yerine oynayan Muammer'in bariz hataları endişe yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor
'a konuk olan Kayserispor'da kaleci Lung, forma giyemedi. Kayserispor'un as kalecisi Lung, gribal enfeksiyon ve midesini üşüttüğünden ötürü maç günü kadrodan çıkarıldı. Lung'un yerine ise Muammer Yıldırım ilk 11'de sahaya çıktı.
Lung'un hastalığında ilk 11'de forma şansı bulan Muammer'in performansı hiç beğenilmedi. Erzurumspor ataklarında iki kez çok rahat pozisyonda iken topu elinden kaçıran Muammer, hem teknik heyeti hem de maçı izleyen taraftarları endişeye sürükledi. Erzurumspor maçında tek gol yiyen Muammer Yıldırım, maç sonrasında takım arkadaşlarından özür diledi. Kaleci Lung da, serum ve ilaç tedavisi altında devre arası tatiline çıktı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı
Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor
Çaykur Rizespor Taraftarları, Medical Park Stadyumunda Lavaboları Kırdı
Medipol Başakşehir, Avrupa'nın En Az Gol Yiyen İkinci Takımı