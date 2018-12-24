Son Dakika Haberleri: Lung Hastalandı Muammer Korkuttu

Lung Hastalandı Muammer Korkuttu

1 saat önce

Kayserispor kalecisi Lung hastalandı.

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Kayserispor kalecisi Lung hastalandı. Yerine oynayan Muammer'in bariz hataları endişe yarattı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor'a konuk olan Kayserispor'da kaleci Lung, forma giyemedi. Kayserispor'un as kalecisi Lung, gribal enfeksiyon ve midesini üşüttüğünden ötürü maç günü kadrodan çıkarıldı. Lung'un yerine ise Muammer Yıldırım ilk 11'de sahaya çıktı.

Lung'un hastalığında ilk 11'de forma şansı bulan Muammer'in performansı hiç beğenilmedi. Erzurumspor ataklarında iki kez çok rahat pozisyonda iken topu elinden kaçıran Muammer, hem teknik heyeti hem de maçı izleyen taraftarları endişeye sürükledi. Erzurumspor maçında tek gol yiyen Muammer Yıldırım, maç sonrasında takım arkadaşlarından özür diledi. Kaleci Lung da, serum ve ilaç tedavisi altında devre arası tatiline çıktı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor
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