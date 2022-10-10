Çin'in Luochuan İlçesinde Elma Hasadı - Son Dakika
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Çin'in Luochuan İlçesinde Elma Hasadı

10.10.2022 18:41
Çin'in Luochuan İlçesinde Elma Hasadı

LUOCHUAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Luochuan ilçesinde bulunan bir depoda canlı yayında elma tanıtımı yapan bir çalışan, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)

LUOCHUAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Luochuan ilçesinde bulunan bir depoda canlı yayında elma tanıtımı yapan bir çalışan, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Luochuan İlçesinde Elma Hasadı - Son Dakika

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