Shaanxi'den Sabah Manzarası

LUONAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi Eyaletindeki Luonan ilçesi sabah ışığında görülüyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
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