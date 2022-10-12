Shaanxi'den Sabah Manzarası - Son Dakika
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Shaanxi'den Sabah Manzarası

12.10.2022 15:56
Shaanxi'den Sabah Manzarası

LUONAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi Eyaletindeki Luonan ilçesi sabah ışığında görülüyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

LUONAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi Eyaletindeki Luonan ilçesi sabah ışığında görülüyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shaanxi'den Sabah Manzarası - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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