Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı

LUONAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shangluo şehrinin Luonan ilçesindeki Bao'an kasabasına bağlı Meidi köyünde Li Changman (solda) oğlu Li Nianping erişte yaparken videosunu çekiyor, 16 Ağustos 2022. Meidi köyünün 66 yaşındaki sakini Li Changman, eşsiz erişte yapma becerisini gençliğinde edindi. Eyaletin somut olmayan kültürel mirası olarak listelenen Luonan el yapımı erişte yapma becerisinin bir mirasçısı olan Li, oğlunu bu beceriyi öğrenmesi için teşvik etti ve ayrıca bu beceriyi gelirlerini artırmaları için köylülere de öğretti. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)