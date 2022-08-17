Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı

17.08.2022 16:46
Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı

LUONAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shangluo şehrinin Luonan ilçesindeki Bao'an kasabasına bağlı Meidi köyünde Li Changman (solda) oğlu Li Nianping erişte yaparken videosunu çekiyor, 16 Ağustos 2022.

LUONAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shangluo şehrinin Luonan ilçesindeki Bao'an kasabasına bağlı Meidi köyünde Li Changman (solda) oğlu Li Nianping erişte yaparken videosunu çekiyor, 16 Ağustos 2022. Meidi köyünün 66 yaşındaki sakini Li Changman, eşsiz erişte yapma becerisini gençliğinde edindi. Eyaletin somut olmayan kültürel mirası olarak listelenen Luonan el yapımı erişte yapma becerisinin bir mirasçısı olan Li, oğlunu bu beceriyi öğrenmesi için teşvik etti ve ayrıca bu beceriyi gelirlerini artırmaları için köylülere de öğretti. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı

YORUMLAR
500
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor Çin, Bilimsel Okuryazarlığı Olan Vatandaşlarının Oranına İlişkin Hedefini Artırdı Çin, Bilimsel Okuryazarlığı Olan Vatandaşlarının Oranına İlişkin Hedefini Artırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:50:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Babadan Oğula Miras Kalan Erişte Yapımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement