Çin'in Shaanxi Eyaletinde Şizandra Üzümünün Üretimi Kırsalın Canlanmasında Önemli Rol Oynuyor

LUONAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Luonan ilçesi, şizandra üzümünün ekim endüstrisini geliştirmek için nadasa bırakılan toprakları kullanıyor ve bu şifalı bitkinin yetiştirilmesini ve gelişimini ilerletmek için bir kooperatif kurdu. Şimdi, ilçedeki 3.000 mu'dan (yaklaşık 200 hektar) fazla şizandra üzümü toplama dönemine girdi, buda kırsalın canlanmasında ve yerel halkın gelirinin desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Luonan ilçesinde insanların hastalığa ve strese karşı direncini artırmasıyla bilinen şifalı şizandra üzümünü kurutan Yuzheng Çin bitkisel ilaç kooperatifinden işçiler, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Luonan ilçesinde, insanların hastalığa ve strese karşı direncini artırmasıyla bilinen şifalı şizandra üzümünü bir kamyonete yükleyen Yuzheng Çin bitkisel ilaç kooperatifinden işçiler, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyal etinin Luonan ilçesinde Yuzheng Çin bitkisel ilaç kooperatifinden işçiler, insanların hastalığa ve strese karşı direncini artırmasıyla bilinen şifalı şizandra üzümünü toplarken görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyal etinin Luonan ilçesinde Yuzheng Çin bitkisel ilaç kooperatifinden işçiler, insanların hastalığa ve strese karşı direncini artırmasıyla bilinen şifalı şizandra üzümünü toplarken görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)