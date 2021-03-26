Luran Ahmeti'nin vefatından sonra ortaya çıkan gerçek! En çok korktuğu şey bakın neymiş?
26.03.2021 10:59
SON DAKİKA... Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Luran Ahmeti'nin vefatından sonra çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Luran Ahmeti'nin en büyük korkusu neydi? İşte detaylar...
Bir süredir Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 46 yaşındaki Ahmeti'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Arnavut Tiyatrosu'nun önemli oyuncularından biri olan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
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