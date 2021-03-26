Luran Ahmeti'nin vefatından sonra ortaya çıkan gerçek! En çok korktuğu şey bakın neymiş?

Bir süredir Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 46 yaşındaki Ahmeti'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Arnavut Tiyatrosu'nun önemli oyuncularından biri olan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.



