Çinli Büyükelçi Uluslararası Topluma Afrika'ya Desteği Artırma Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çinli Büyükelçi Uluslararası Topluma Afrika'ya Desteği Artırma Çağrısında Bulundu

07.09.2022 12:40
Çinli Büyükelçi Uluslararası Topluma Afrika'ya Desteği Artırma Çağrısında Bulundu

LUSAKA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, uluslararası toplumdan Afrika'ya desteklerini artırmasını istedi.

LUSAKA, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Zambiya Büyükelçisi Du Xiaohui, uluslararası toplumdan Afrika'ya desteklerini artırmasını istedi. Du, büyükelçiliğin Facebook sayfasında Salı günü yayınlanan makalesinde, "Tüm paydaşlar, yatırım ve teknoloji enjekte ederek, Afrika'nın sanayileşmesini teşvik ederek, istihdamı artırarak, eğitim sağlayarak ve yoksulluğu ortadan kaldırarak Afrika'ya desteği artırmalı" dedi. Du, Çin ve Afrika'nın, Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) kapsamındaki "dokuz programı" tam olarak uygulamak için işbirliğini artırarak dayanışma içinde "birarada kalmaları" gerektiğini söyledi. Du'ya göre bu, Afrika halkına somut faydalar ve Çin pazarına daha yüksek kaliteli Afrika ürünleri getirecek, sonuçta da karşılıklı faydalar, kazan-kazan sonuçlar ve ortak kalkınma sağlanacak.Çin büyükelçisi, Çin'in Afrika ülkelerinin kendi kalkınma yollarını takip etmelerini desteklediğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zambiya, Afrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Büyükelçi Uluslararası Topluma Afrika'ya Desteği Artırma Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Büyükelçi Uluslararası Topluma Afrika'ya Desteği Artırma Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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