Video: Çinli Köylüler Halk Müziği Enstrümanları Üreterek Yoksulluktan Kurtuluyor - Son Dakika
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Video: Çinli Köylüler Halk Müziği Enstrümanları Üreterek Yoksulluktan Kurtuluyor

20.09.2022 11:12
Video: Çinli Köylüler Halk Müziği Enstrümanları Üreterek Yoksulluktan Kurtuluyor

Lusheng, bambu borulardan yapılan geleneksel bir Çin halk müziği enstrümanı. Çin 2006'da, Lusheng'in yapımındaki el sanatını, ulusal somut olmayan kültürel mirası listesine aldı.

Lusheng, bambu borulardan yapılan geleneksel bir Çin halk müziği enstrümanı. Çin 2006'da, Lusheng'in yapımındaki el sanatını, ulusal somut olmayan kültürel mirası listesine aldı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Maniao köyündeki Miao etnik halkı, festivaller veya önemli günlerde, Lusheng çalıyor. Köy, enstrümanı üretme konusunda uzun bir geçmişe sahip.

Lusheng üretim endüstrisi son yıllarda, yerel yönetimin desteği sayesinde güçlü bir gelişme gösterdi. Bu durum sadece Maniao köylülerinin yoksulluktan kurtulmalarına yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda kırsal canlanmanın da sağlam bir temelini oluşturuyor.

YU SHİTİNG, Maniao köyündeki Lusheng zanaatkarı:

"Bu yılki Lusheng satışlarımız çok iyi. Komşu bölgelerdeki pek çok insan enstrümanı çalabiliyor ve sipariş vermek için Maniao köyüne geliyor. Ayrıca eski Lusheng'larını onarmamızı istiyorlar. Biz de enstrümanları elle onarmakta ısrar ediyoruz. Gelişen Lusheng endüstrisi sayesinde birçok köylü Danzhai ilçesinde ev satın alabiliyor veya burada yeni ahşap ev inşa edebiliyor. ve hayatımız giderek daha iyi oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Köylüler Halk Müziği Enstrümanları Üreterek Yoksulluktan Kurtuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çinli Köylüler Halk Müziği Enstrümanları Üreterek Yoksulluktan Kurtuluyor - Son Dakika
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