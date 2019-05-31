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Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek

19 dakika önce

MERSİN'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve bayramlaşma programına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Irak'ın kuzeyinde, milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz, Pençe Harekatı ile...

Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek, System.String[]
MERSİN'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve bayramlaşma programına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, " Irak'ın kuzeyinde, milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz, Pençe Harekatı ile pençelerini vuruyor ve terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu ülkeye, bu millete kastedenler bilsinler ki, terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'ndaki etkinliğe Elvan'ın yanı sıra, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, STK temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Terör örgütlerine karşı başlatılan Pençe Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Elvan, şöyle konuştu:
"Irak'ın kuzeyinde, milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz, Pençe Harekatı ile pençelerini vuruyor ve terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Pençe Harekatı kapsamında şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekata devam eden kahramanlarımıza Rabbim güç ve kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülkeye, bu millete kastedenler bilsinler ki, terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar."
Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tüm ülkeye hayır getirmesini de temenni eden Elvan, tatil kapsamında yola çıkacak olanlara da trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Konuşmanın ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:49 Kaynak: DHA
Irak, Mersin, Lütfi Elvan, Politika
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