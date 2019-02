Lütfi Elvan: Türkiye'yi En İleri Ülkeler Arasında Yapma Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından planlanan 472 dairelik toplu konut projesinin temel atma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, büyükşehir ve 13 ilçede Cumhur İttifakı adaylarına gerekli desteği vererek Tarsus'u ve Mersin'i ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Tarsus Belediyesi tarafından Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yapımı planlanan 472 dairelik toplu konut projesinin temeli atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Şevket Can, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna, MHP Mersin Milletvekilleri, Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, AKP Mersin Milletvekilleri, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile davetliler katıldı.



Törende Tarsus Belediye Başkanı Can, görevde oldukları süre içerisinde ayrım yapmadan, ötekileştirmeden herkesin belediye başkanı olarak hizmet ettiklerini belirterek, "Bugün 472 dairelik toplu konut projemizin temelini atıyoruz. Üç ay önce üye kaydı almaya başlamıştık. Bize müracaat eden 1302 hemşerimiz vardı. Hak ve hukuk gözeterek tolerans ve torpil olmadan noter huzurunda çekilişlerini gerçekleştirdik. 472 üyemizi belirledik. Bugün temelini atıyoruz ve 2 yıl içerisinde de bitireceğiz inşallah. Burası iki artı bir, üç artı bir ve 85 metrekare olmak üzere toplam 472 daire. Burası birinci etap. beş adet daha toplu konut projesi yapacağız ve Tarsus'ta evlenmeyen kimse kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Cumhur İttifakı olarak birliğin adresi olduklarını ifade eden Başkan Can, "Biz Cumhur İttifakı adayıyız. Havaalanı, Yenice Lojistik Bölgesi, Sahil Bandı, Tarsus Üniversitesi ve Gıda ihtisas Organize Sanayi bittiği zaman Tarsusumuz hem ekonomik olarak hem de istihdam olarak çok rahatlayacak. Biz doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimize hizmet ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı adayı olarak birliğin adresiyiz, kardeşliğin ve huzurun adresiyiz. Gün birlik, beraberlik ve ülkemize şehrimize sahip çıkma günüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kararı almıştır. Bize düşen görev de Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Sayın Hamit Tuna Beyi, Belediye Başkanı yapmaya, 13 ilçemizi de Cumhur İttifakı olarak kazanmaya söz verdik. Hizmette destan yazdık, inşallah 31 Mart akşamı sandıkları patlatarak, zafer bizim olacaktır" diye konuştu



'CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM İÇİN KURULMADI'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, Cumhur İttifakı'nın, seçim için kurulmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Cumhur İttifakı, iki partinin, öylesine bir araya gelerek yaptıkları bir ittifak değil. Bu ittifakın temeli, 15 Temmuz gecesine dayanır. Bu ittifakı, Türk Milleti yaptı. Onun için bu ittifak öyle bazılarının dediği gibi kolay kolay bozulacak bir ittifak değil. Bugün, 15 Temmuz'da işgal girişiminde olanlar, başarılı olmuş olsalardı biz neyin belediyesini, seçimini, ittifakını görüşecektik O gün Türk Milleti kendi kaderine kendisi el koydu ve 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da yerli ve milli bir ruhun tescilini yaptı. Cumhur İttifakı, o gece Türk Milleti'nin karar ve görev verdiği bir ittifaktır. O geceyi yine hatırlayalım. Bugün Cumhur İttifakı'na karşı olanlar, hani kıpır kıpır yerlerinde duramayıp da her şey için yürüyenler o gece darbeye karşı yürümeyenler, neredeydiler? Neden sessiz kaldılar, neyi beklediler? Yine bugün Cumhur İttifakı karşısında zillet ittifakını oluşturan, o gün MHP'yi ele geçirmeye çalışanlar, bugün zillet ittifakıyla karşımıza dikilenler, hani 'Cumhurbaşkanlığı'na 10 binlerle yürüyeceğim' diye efelenenler o gece neredeydiler? Neden sessiz kaldılar? Cumhur İttifakı öylesine basit bir ittifak değil. Cumhur İttifakı gerçekten bu ülkenin geleceği, bekasıyla ilgili oluşturulmuş ve Türk Milleti tarafından verilen kutsal bir görevin ittifakıdır."



'ASLA TAVİZ VERMEDİK'



AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise inandıkları değerlerden ve hedeflerden asla taviz vermedik kaydederek, şunları söyledi:



"Doğru bildiğimiz neyse onu söylüyoruz, bundan sonra da söylemeye ve yapmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu bilinçle, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bize inanın. Sizlerin bize desteği sürdüğü müddetçe bunları başaracak güçteyiz. Diğer yandan Mersin ve 13 ilçede Cumhur İttifakı adaylarına tüm gücümüzle desteğimizi bu kardeşlerimize vereceğiz ve Allah'ın izniyle Mersin'i de Tarsus'u da kalkındıracağız, ayağa kaldıracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu ittifak ruhuyla yapacağız. Bunu vatan aşkıyla, devlet aşkıyla yapacağız, millet aşkıyla yapacağız. Biz Tarsus'u, Mersin'i ve vatanımızı çok seviyoruz."



Konuşmaların ardından kurban kesimi ve dualar edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.



