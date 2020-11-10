Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmıştır" denildi.
Kararın ardından "Lütfi Elvan kimdir?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, eğitim hayatında yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.
1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşınan Biden, Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu.
Lütfi Elvan ise, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. İstifa kararının üzerinden 27 saat geçtikten sonra İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı. İstifanın kabul edilmesinin ardından Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.
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