Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış - Son Dakika

Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış

10.11.2020 00:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmıştır" denildi.

Kararın ardından "Lütfi Elvan kimdir?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, eğitim hayatında yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

JOE BİDEN İLE AYNI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşınan Biden, Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu.

Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış

Lütfi Elvan ise, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. İstifa kararının üzerinden 27 saat geçtikten sonra İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı. İstifanın kabul edilmesinin ardından Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.

Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış
Son Dakika: İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?

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Son Dakika Ekonomi Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış - Son Dakika Ekonomi


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