Lütfi Özkök belgeseli, dijital platformlarda seyirciyle buluştu - Son Dakika

"Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde yer alan "Fil Gibi Evdeki Şair" belgeseli, dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

İstanbul Modern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında evde kalıp sosyal etkileşimin sınırlandırılması dolayısıyla dijital platformlardaki içeriklerini artırıyor.

"Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde sanatseverlerle buluşan "Fil Gibi Evdeki Şair" adlı belgesel, müzenin YouTube kanalı ve web sitesi üzerinde izlemeye açıldı.

Sanal tur, dijital arşiv ve koleksiyon seçkilerini YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle paylaşan İstanbul Modern, "Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde yer alan "Fil Gibi Evdeki Şair" belgeselini internet üzerinden yayımladı.

Yönetmenliğini Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in üstlendiği 2010 İsveç yapımı belgesel, geçmişle bugüne ait kareler, Stockholm ve İstanbul'da çekilmiş görüşmeler ve farklı seslerle tonlar arasında geziniyor.

Stockholm Tempo belgesel festivalinde 2011 yılında Yeni Belgesel Ödu¨lu¨'nü alan yapım, yönetmenle dedesinin s¸iir, fotogˆraf ve nostalji u¨zerine du¨s¸u¨ncelerini de bir araya getiriyor.