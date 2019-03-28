Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret
22 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, 5 Nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Cumali Atilla
'nın eşi Lütfiye Atilla, 5 Nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti. Kayapınar
ilçesindeki merkezi ziyaretinde kadınlarla bir araya gelen Atilla, öğrencilerle de hatıra fotoğraf çektirdi.
Merkez hakkında bilgi alan Atilla ve beraberindekiler kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi. Merkezin toplantı salonunda kadınlarla bir araya gelen Atilla kadınların sorun ve taleplerini dinledi.
Atilla, kadınlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte yürüttüğü çalışmaları anlattı.
Kadın istihdamına dikkati çeken Atilla, Büyükşehir Belediyesinin kadınlara birçok alanda kurs imkanı sağladığını söyledi.
Kadınlar, ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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