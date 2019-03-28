Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret

Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret

22 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, 5 Nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, 5 Nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kayapınar ilçesindeki merkezi ziyaretinde kadınlarla bir araya gelen Atilla, öğrencilerle de hatıra fotoğraf çektirdi.

Merkez hakkında bilgi alan Atilla ve beraberindekiler kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi. Merkezin toplantı salonunda kadınlarla bir araya gelen Atilla kadınların sorun ve taleplerini dinledi.

Atilla, kadınlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Kadın istihdamına dikkati çeken Atilla, Büyükşehir Belediyesinin kadınlara birçok alanda kurs imkanı sağladığını söyledi.


Kadınlar, ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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