Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti

Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın, aile ziyaretleri devam ediyor.

Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın, aile ziyaretleri devam ediyor.

Atilla, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Duymaz ailesini ziyaret etti, aile bireylerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili aileye bilgi veren Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi.

Atilla çocuklara oyuncak, kadınlara ise başörtüsü hediye etti. Duymaz ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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