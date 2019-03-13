Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın, aile ziyaretleri devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın, aile ziyaretleri devam ediyor.
Atilla, Bağlar
ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Duymaz ailesini ziyaret etti, aile bireylerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili aileye bilgi veren Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi.
Atilla çocuklara oyuncak, kadınlara ise başörtüsü hediye etti. Duymaz ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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