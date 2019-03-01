Lütfiye Atilla'dan Bağlar İlçesine Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Bağlar ilçesinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Bağlar ilçesinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.



Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan İlkay Hatice Koçak'ın evini ziyaret eden Atilla ve Eker, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kadınların sorun ve taleplerini de dinleyen Atilla, kentin sorunlarını çözmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.



Ziyaret esnasında küçük çocuklarla da yakından ilgilenen Atilla, onlara oyuncak, vatandaşlara da doğaya zarar vermeyen bez çanta hediye etti.

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