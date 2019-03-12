Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla'dan Kadınlara Ziyaret

Lütfiye Atilla'dan Kadınlara Ziyaret

23 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Lütfiye Atilla'dan Kadınlara Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlarla çay içip, bir süre görüşen Atilla, kadınların sorunlarını dinledi.

Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: AA

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