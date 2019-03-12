Lütfiye Atilla'dan Kadınlara Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.



Kadınlarla çay içip, bir süre görüşen Atilla, kadınların sorunlarını dinledi.



Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.

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