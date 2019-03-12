Lütfiye Atilla'dan Kadınlara Ziyaret
23 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.
Kadınlarla çay içip, bir süre görüşen Atilla, kadınların sorunlarını dinledi.
Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: AA
İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Emekli Olacaklara Yeni İntibak Müjdesi! Maaşlar Artacak