Lütfiye Atilla'dan Meksa Vakfı'na Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, dernek, vakıf ve kurum ziyaretleri kapsamında Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı'nı (MEKSA) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, dernek, vakıf ve kurum ziyaretleri kapsamında Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı'nı (MEKSA) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.



Beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Vakıf bünyesinde eğitim veren atölyeleri gezen Atilla'ya MEKSA Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Sertaç Işık ve eğitmenler tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



Atilla, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.





MEKSA Vakfı toplantı salonunda kursiyer kadınlar ve eğitmenlerle bir araya gelen Atilla, Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Kadınlarla sohbet eden Atilla, Büyükşehir Belediyesinden beklentilerini sordu.



Atilla, kursiyerler ve eğitmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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