Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla, Görme Engellilerle Yemekte Buluştu

Lütfiye Atilla, Görme Engellilerle Yemekte Buluştu

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, görme engellilerle yemekte bir araya geldi.

Lütfiye Atilla, Görme Engellilerle Yemekte Buluştu, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, görme engellilerle yemekte bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Parkında hizmete açılan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki yemekte Atilla engellilerin sorunlarını dinledi.

Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, hizmete giren Aktif Yaşam Merkezi'nin engellilerin ikinci adresi olacağını belirtti.

Merkezin bütün engellilerin kullanımına uygun şekilde dizayn edildiğine işaret eden Atilla, merkezden tüm engellilerin yararlanacağını aktardı.

Engelliler için ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın eksik kalacağını vurgulayan Atilla, bundan sonra da engelli vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla çalışmaların süreceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Cumali Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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