Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla Kız Öğrencilerle Buluştu

Lütfiye Atilla Kız Öğrencilerle Buluştu

21 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kız öğrencilerle bir araya geldi.

Lütfiye Atilla Kız Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kız öğrencilerle bir araya geldi.

Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sur ilçesindeki Gazi Köşkünde düzenlenen etkinlikte Dicle Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrencilerle buluştu.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Atilla, kız öğrencilerle tek tek görüştü.

Programa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Sur, Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Güncel
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