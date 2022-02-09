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Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na konferans salonu yapıldı - Son Dakika

Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na konferans salonu yapıldı

09.02.2022 13:14
Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na konferans salonu yapıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na, iş insanı Teyfik Kısacık tarafından, merhum eşi İncilay Savaşan Kısacık'ın adını taşıyan konferans salonu yapıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na, iş insanı Teyfik Kısacık tarafından, merhum eşi İncilay Savaşan Kısacık'ın adını taşıyan konferans salonu yapıldı.

Konferans salonunu Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz'un birlikte kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

Teyfik Kısacık, konferans salonundaki konuşmasında, okulun ninesi Lütfiye Kısacık'ın adını taşıdığını söyledi.

Hayır işleriyle ilgilenmenin kendisine aile mirası olarak kaldığını belirten Kısacık, "Hanımım İncilay Savaşan Kısacık geçtiğimiz yıl mayıs ayında vefat etti. Hanımım çocukları çok severdi ve eğitime çok önem verirdi. Bu sebeple bizde burada eksik olan konferans salonunu yaptık." diye konuştu.

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Mustafa Yavuz, Çukurova, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na konferans salonu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'na konferans salonu yapıldı - Son Dakika
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