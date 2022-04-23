Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "23 Nisan" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde çocuklar çeşitli gösteriler sundu.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutlayarak, Milli Eğitim Bakanlığının Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında İstanbul'da 1000 anaokulu kurulacağını söyledi.

Söz konusu projenin İstanbul'da eğitime önemli katkı sunacağını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Güzel ülkemizin geleceğini çocuklarımızın emekle, çabayla, bilimle, fenle, sanatla kuracaklarına yürekten inanıyoruz. Bakanlığımızın hayata geçirdiği özellikle erken çocukluk dönemindeki çok yönlü çalışmalar ve uygulamalar ilimizde de çok önemli karşılıklar buluyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın erken çocukluk dönemi için İstanbul'umuzda hayata geçireceği 1000 tane anaokulu, valiliğimizin koordinasyonunda adım adım ilerleyen çok önemli bir çalışma."

Program kapsamında, Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu ve Kağıthane Çeliktepe Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Masal anlatımı ve Kadıköy Ferudun Tümer Anaokulu öğrencilerinin "Tebessüm" ront gösterisinden sonra halk oyunları gösterileri sunuldu.