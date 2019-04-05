Lütfü Savaş'tan Hatayspor'a Ziyaret
2 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor tesislerini ziyaret etti.
Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, Hatayspor
tesislerini ziyaret etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'lu futbolcuları Ümraniyespor maçı öncesinde Osman Çalgın Tesisleri'nde ziyaret ederek moral verdi. 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Hatayspor'a başarılar dileyen Lütfü Savaş, Hatayspor'un deplasmandan üç puan ile döneceğine inandığını söyledi.
Hatayspor teknik heyeti ve futbolcular ise bugün mazbatasını alan Lütfü Savaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Savaş ve futbolcular ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:40 Kaynak: İHA
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