Lütfü Türkkan'a bir tepki de Eskişehirli kickboks antrenöründen geldi

Eskişehirli kickboks antrenörü Mehmet Ömürlü, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın twitter hesabından boks sporunu horoz dövüşlerine benzetmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından 'Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kick boks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin' tarzında attığı twetle tepki toplayan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkka'a, Türkiye Kick Boks Fedarasyonu resmi instgram hesabından yayınladığı yazıyla duruma tepki gösterirken, bir tepki de 32 yılını kickboksa vermiş, Eskişehirli antrenör ve boks hakemi Mehmet Ömürlü'den geldi. Ömürlü, açıklamasında, "Böyle bir camiaya horoz dövüşleriyle kıyaslaman çok acı ve kabul edilemez. Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama bekliyoruz. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan çıkıp kickboks ve boks camiasından özür dilemesini istiyoruz. Bizler siyasetçi değiliz, siyasete bulaştıramazsınız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR