Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine tepki gösterdi.

Çolak, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 1997'de PKK tarafından şehit edilen İsa Gümren'in kardeşine Türkkan tarafından edilen küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi saydıklarını, olayı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, ulusun birliği için canlarını feda eden şehitlerin hatıralarına, yakınlarına, saygısızlık edenleri milletin unutmayacağını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde, teröre destek veren, şehidimizin emaneti yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi partiyle temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."