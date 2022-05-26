Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi - Son Dakika
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Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi

26.05.2022 17:48

İYİ Partili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan bir TIR’ın kasasından inip mahalleye dağılırken görüntülenen kaçak göçmenleri Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Trafik kontrolü esnasında durdurulduğu belirtilen söz konusu araçta neden detaylı arama yapılmamıştır? Bu, bir güvenlik zafiyeti değil midir” diye sordu.

İYİ Partili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir TIR'ın kasasından inip mahalleye dağılırken görüntülenen kaçak göçmenleri Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Trafik kontrolü esnasında durdurulduğu belirtilen söz konusu araçta neden detaylı arama yapılmamıştır? Bu, bir güvenlik zafiyeti değil midir" diye sordu.

Lütfü Türkkan, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Gebze'de durdurulan bir TIR'ın kasasından inip mahalleye dağılırken görüntülenen kaçak göçmenleri gündeme getirdi. Türkkan, önergesinde şunları kaydetti:

"Gebze'de bir TIR dolusu düzensiz göçmenin araçtan inerek koşup uzaklaştığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '22.05.2022 Pazar günü saat 11: 00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında jandarma trafik timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde, ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir' denilmektedir. Ancak bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olay yerinde hiçbir şekilde güvenlik kuvveti bulunmadığı ve göçmenlerin mahalle aralarına kaçıştığı görülmektedir."

Lütfü Türkkan, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Jandarma trafik timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde" denilmektedir. Durdurulduğu ve yediemin parkına çekildiği belirtilen bir aracın içine binenler araçtan nasıl kaçabilmektedir? Bu konuda gerekli güvenlik önlemi neden alınmamıştır? Etrafta güvenlik kuvveti bulunmamasının gerekçeleri nelerdir?

Görüntülerde kaçak göçmenlerin indiği TIR'ın plakası, Tekirdağ iline ait 59 ADY 769 olarak görülmektedir. Araç, olayın gerçekleştiği bölgeye bu ilden mi gelmiştir? Bu konuda gerekli inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Şahıslar araca nereden binmişlerdir, binmelerine kim ya da kimler izin vermiştir, bunun gerekçeleri nelerdir?

Trafik kontrolü esnasında durdurulduğu belirtilen söz konusu araçta neden detaylı arama yapılmamıştır? Bu, bir güvenlik zafiyeti değil midir?

Yakalandığı belirtilen 35 yabancı uyruklu şahıs hakkındaki işlemler tamamlanmış mıdır? Bu şahıslara ne gibi bir işlem uygulanmıştır ya da uygulanacaktır?

Yaşanan bu olayın organizatörleri kim ya da kimlerdir?"

Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi
Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi
Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi
Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lütfü Türkkan'dan Bakan Soylu'ya: Gebze'de Yaşananlar Güvenlik Zafiyeti Değil Mi - Son Dakika


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