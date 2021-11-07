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Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi: Namus bu kadar kolay değil - Son Dakika

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi: Namus bu kadar kolay değil

07.11.2021 18:31

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını Tahir Gümren'in kardeşi Abdullah Gümren, ailesine edilen küfürle ilgili konuştu. Gümren, "Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu durum çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı" açıklamalarında bulundu.

Türkiye, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür nedeniyle ayağa kalktı. Sosyal medyada binlerce insan, acilen Türkkan'ın vekillikten dahi alınmasını istedi. Küfür nedeniyle yıkılan Gümren ailesinden Abdullah Gümren, Türkkan'a ateş püskürdü.

"BİZDEN ÖZÜR DİLEMEK YERİNE PARTİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gürmen'in Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kardeşi Abdullah Gürmen'i ziyaret etti. Baybatur ziyarette şehit yakını Abdullah Gümren ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette konuşan şehit abisi Abdullah Gümren, şehit yakınına sinkaflı küfür eden Türkkan'ın kendilerinden özür dilemek yerine Genel Başkan Akşener ve partisinden özür dilediğini ve böyle bir özrü kabul etmediklerini söyledi.

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

"BACILIK, NAMUS BU KADAR KOLAY DEĞİL"

Gümren, "Benim abimin canı yanmış tabi ki de orada onu söyleyecek. 5 dakika ara ile farklı farklı konuşursan tepki gösteririm tabi. Yolunu seç, milliyetçiysen, biz milliyetçinin kralıyız. Bizim şehidimizin cenazesi dördüncü gün kaldırıldı. Şimdi, hemen araştırsınlar. Nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı? Bütün raporlar dahil her şey var. Bizim her şeyimiz ortada, gizlimiz saklımız yok. Bugün abimin telefonu alınıp araştırılmış ve bir şey yok. Her şey ortada. Abimin bir küfrü, hakareti yok. Çıkıp birde partisinden özür diliyor, genel başkanından özür diliyor. Biz böyle bir özrü kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek ederek olmuyor. Namus kolay bir şey değil. Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada deseydi ya, sen milletin bacısına neden sövüyorsun diye. Genel başkanı deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu durum çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı" dedi.

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

"MİLLETİMİZ VE BİZ, SİZLERİN YANINDAYIZ"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, Lütfü Türkkan ile TBMM'de aynı çatı altında bulunmaktan utandığını söyledi. Yaşananların çok rezil bir durum olduğunu ifade eden Baybatur, "Bir milletvekili olarak aynı meclis çatısı altında böylesi bir şahısla milletvekilliği yapmış olmaktan utanıyorum. Bu hakikaten çok rezil bir durum. Milletimiz o şahsın ağzının payını verdi. Türkiye'nin her tarafından şehit ve gazi aileleri ile milletimiz ayağa kalktı ve tepki gösterdi. Kem söz, kötü söz sahibine aittir. Söylediği söz, onun seviyesini, ahlakını gösterir. Siz vakur durun, siz size yakışanı yapın. Milletimiz ve bizleri sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, İl Yöneticileri ile Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi: Namus bu kadar kolay değil

Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi: Namus bu kadar kolay değil - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • hasan kara: 41 yaş üstü kimse anlamasada senin bir provakatör olduğunu herkez biliyor .kimse bu numaraları artık yemiyor hıc bır sey eskisi gıbı olamıcak olmayacakta yaşlı devri bitti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi: Namus bu kadar kolay değil - Son Dakika
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