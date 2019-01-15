Son Dakika Haberleri: Lütfullah Cebeci'den Başkan Cabbar'a Ziyaret

Lütfullah Cebeci'den Başkan Cabbar'a Ziyaret

1 saat önce

Seyrani Kampüsü Paksa İslami İlimler Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atanan tefsir profesörü Lütfullah Cebeci, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Lütfullah Cebeci'den Başkan Cabbar'a Ziyaret, System.String[]
Seyrani Kampüsü Paksa İslami İlimler Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atanan tefsir profesörü Lütfullah Cebeci, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Yeniden belediye başkan adaylığına seçilen Başkan Cabbar'ı tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda faaliyete başlayacak olan İslami İlimler Fakültesi hakkında da istişarelerde bulundu. İslami İlimler Fakültesinin Develi'de açılmasıyla birlikte bu fakülteye Develili olan Lütfullah Cebeci'nin atanmasından dolayı daha da mutluluk duyduğunu belirten Başkan Cabbar; "Develi Belediyesi olarak Seyrani kampüsümüzdeki eğitim faaliyetlerine her tür desteği vermeye hazırız" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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