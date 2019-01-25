Lütfullah Göktaş'ın Görevleri İletişim Başkanlığı'nca Yürütülecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından yürüttüğü görevlerin tamamı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından yürüttüğü görevlerin tamamı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının, Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütüleceği kaydedildi. - Ankara

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