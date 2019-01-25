Son Dakika Haberleri: Lütfullah Göktaş'ın Görevleri İletişim Başkanlığı'nca Yürütülecek

Lütfullah Göktaş'ın Görevleri İletişim Başkanlığı'nca Yürütülecek

25 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından yürüttüğü görevlerin tamamı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek.

Lütfullah Göktaş'ın Görevleri İletişim Başkanlığı'nca Yürütülecek, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından yürüttüğü görevlerin tamamı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada  Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının, Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütüleceği kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Vatikan, Türkiye, Lütfullah Göktaş, Politika
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