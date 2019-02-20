Son Dakika Haberleri: Lütfullah Göktaş Yeni Görevi İçin Roma'ya Gitti

Lütfullah Göktaş Yeni Görevi İçin Roma'ya Gitti

14 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHATürkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

Lütfullah Göktaş Yeni Görevi İçin Roma'ya Gitti, System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL/ DHA

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak üzere bugün İtalya'ya gitti. 

THY'nin tarifeli seferiyle Ankara'dan 16.00 sıralarında İstanbul'a gelen Göktaş, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre Roma uçağının kalkış saatini bekledi. Bu sırada eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile vedalaşan Göktaş, daha sonra Roma'ya hareket etti. 

Görüntü Dökümü

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-Lütfullah Göktaş'ın VİP'e girişi

-Recep Akdağ ile vedalaşması

-Uçağa gidişi

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

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