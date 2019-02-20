Lütfullah Göktaş Yeni Görevi İçin Roma'ya Gitti
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak 8 yıl görev yapan ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak için İtalya'ya gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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