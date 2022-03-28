Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı - Son Dakika
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Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı

28.03.2022 20:05

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı.

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.

Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı
Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı
Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı

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Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı! Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı! Volın Bölgesi Başkanı Poguliajko: 'Belarus'tan, Volın Bölgesi'ne seyir füzesi fırlatıldı' Volın Bölgesi Başkanı Poguliajko: 'Belarus'tan, Volın Bölgesi'ne seyir füzesi fırlatıldı'

Telegram, Ukrayna, Belarus, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı - Son Dakika


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