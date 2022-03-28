Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

28.03.2022 20:59

- Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor Ukrayna'nın Lutsk şehrinde dün Rus ordusu tarafından vurulan petrol deposundaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

- Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

LUTSK - Ukrayna'nın Lutsk şehrinde dün Rus ordusu tarafından vurulan petrol deposundaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rus ordusu tarafından dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lutsk kentinde bulunan petrol deposu vurulmuş ve depoda yangın çıkmıştı. Acil Durumlar Servisi ekiplerinin kontrol altına aldığı yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Servis tarafından yapılan açıklamada, "27 Mart günü Lutsk şehrinde vurulan yakıt deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bu sabah saat 08.12'de kontrol altına alındı" denildi.

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

YORUMLAR
500
Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı Lutsk şehrindeki petrol deposuna saldırı Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:23 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement