Son Dakika Haberleri: Lux Æterna Filmi
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Lux Æterna Filmi

57 dakika önce

Lux Æterna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lux Æterna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Lux Æterna, bir film setinde cadılar hakkında hikayeler anlatan iki aktris, Béatrice Dalle ve Charlotte Gainsbourg’un hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Gaspar Noé

Senaryo: Gaspar Noé

Oyuncular: Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Mica Arganaraz, Yannick Bono, Loup Brankovic, Stefania Cristian, Clara Deshayes, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Karl Glusman, Paul Hameline, Luka Isaac, Tom Kane, Abbey Lee, Félix Maritaud, Lola Perier

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Lux Æterna

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 50 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:53 Kaynak: InterSinema.com
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