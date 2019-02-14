Son Dakika Haberleri: Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti

Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti

48 dakika önce

Galatasaray'ın Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benfica'ya attı.

Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti, System.String[]
Galatasaray'ın Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benfica'ya attı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Christian Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica mücadelesinde kariyerinde ilki yaşadı. Mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Luyindama, takımı 1-0 gerideyken eşitliği yakaladı. Kongolu futbolcu bu golle ilk kez Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Galatasaray kariyerindeki ikinci golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise Hatayspor karşısında kaydetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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