Son Dakika Haberleri: Luyindama'da flaş gelişme! 14 milyon...
Son Dakika Spor Luyindama'da flaş gelişme! 14 milyon...

Luyindama'da flaş gelişme! 14 milyon...

1 saat önce

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ın 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'la anlaştığı ileri sürüldü.

Luyindama'da flaş gelişme! 14 milyon..., System.String[]

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ın 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'la anlaştığı ileri sürüldü. Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, oyuncu satışı karşılığında transfer yapabilen Sarı-Kırmızılı kulübün bu teklifi kabul ettiği de iddialar arasında.


Şu sıralarda sakatlığı sebebiyle tedavisine devam edilen Luyindama ile sezon başında bir başka İngiliz kulübü Aston Villa ilgilenmişti. Luyindama'nın olası satışı halinde, Galatasaray'ın bir stoper transferi yapması gerekecek. Terim'in şimdiden bu doğrultuda bir aday listesi hazırladığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:07 
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