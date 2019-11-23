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Luyindama depremi!

6 saat önce

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve dün sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış...

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve dün sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak başarılı oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Luyindama böylece sezonu kapatmış oldu.


12 milyon Euro değer biçilmişti


Sarı kırmızılı sağlık heyetine göre Luyindama'nın bu derece ciddi sakatlanmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sağlık heyetinin büyük ihmali var. Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımında bu sakatlığın gözden kaçırılması büyük bir skandal" dedi. Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan Luyindama'nın iki hafta içinde ameliyat olması bekleniyor. Bu haber Galatasaray'da deprem etkisi yarattı zira sarı kırmızılılar, 12 milyon Euro değer biçtikleri oyuncuyu devre arasında satmayı planlıyordu.


Devre arası planları alt üst oldu


Geçen sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan, yaz transfer döneminde bonservisi alınan Luyindama'nın satışından gelecek parayla devre arasında takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı kulüp olası bir gelirden olduğu gibi savunmaya takviye için harcama yapmak durumunda kalacak. Bu sakatlık üç kulvarda birden mücadele eden G. Saray'da rotasyona da büyük darbe vuracak. Aslan'ın A takım kadrosunda stoper olarak Ahmet Çalık ve Marcao kaldı. Defansif orta saha olsa da stoper orijinli olduğu için Ryan Donk da bu mevkide görev alabiliyor.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İstanbul, Gambiya, Afrika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44 
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