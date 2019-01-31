Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'da
43 dakika önce
Galatasaray'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul'a geldi.
Galatasaray
'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul
'a geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin Belçika
temsilcisi Standard Liege'den kadrosuna katmak için görüştüğü 25 yaşındaki Luyindama, Belçika'dan uçakla Atatürk Havalimanı
'na ulaştı.
Demokratik Kongolu Luyindama'yı bir grup Galatasaraylı taraftar havalimanında karşıladı.
Chirsitan Luyindama daha sonra sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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