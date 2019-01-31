Son Dakika Haberleri: Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'da

Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'da

43 dakika önce

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul'a geldi.

Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'da, System.String[]
Galatasaray'ın transferi için görüştüğü savunma oyuncusu Christian Luyindama, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Standard Liege'den kadrosuna katmak için görüştüğü 25 yaşındaki Luyindama, Belçika'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Demokratik Kongolu Luyindama'yı bir grup Galatasaraylı taraftar havalimanında karşıladı.

Chirsitan Luyindama daha sonra sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Belçika, İstanbul, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi

Galatasaray, Luyindama Transferini Resmen Açıkladı Son Dakika Bombası! Galatasaray'dan Trezeguet'e Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:21:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]