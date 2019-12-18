Luyindama için karar verildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Luyindama için karar verildi! - Son Dakika Spor

Luyindama için karar verildi!

7 saat önce

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi.

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Demokratik Kongo Milli Takımı'nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi.


Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın yerine bir takviye daha yapacak.


Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Kongo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:56 
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