Son Dakika Haberleri: Luyindama'nın sözleşmesi askıda
Son Dakika Spor Luyindama'nın sözleşmesi askıda - Son Dakika Spor

Luyindama'nın sözleşmesi askıda

6 saat önce

Galatasaray yönetimi, ocak ayında getirilecek yabancı futbolcuya kontenjanda yer açmak amacıyla, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alma kararı aldı.

Luyindama'nın sözleşmesi askıda, System.String[]

Galatasaray yönetimi, ocak ayında getirilecek yabancı futbolcuya kontenjanda yer açmak amacıyla, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alma kararı aldı.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Arda Turan'ı isterse, Başakşehir transfere onay verecek
Sezonu kapatan Luyindama'nın sakat sakat 10 bin kilometre yolculuk yaptığı ortaya çıktı Diagne, "Galatasaray'a dönecek misin" sorusuna cevap verdi! Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Luyindama'nın sözleşmesi askıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]