Luyindama'nın sözleşmesi askıda
6 saat önce
Galatasaray yönetimi, ocak ayında getirilecek yabancı futbolcuya kontenjanda yer açmak amacıyla, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alma kararı aldı.
Galatasaray yönetimi, ocak ayında getirilecek yabancı futbolcuya kontenjanda yer açmak amacıyla, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini askıya alma kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44
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