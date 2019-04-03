Luyindama Pfdk'da
2 saat önce
Galatasaray'ın kupada Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray
'ın kupada Yeni Malatyaspor
ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK
'ya sevk edildi.
Dün Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Final ilk maçında Galatasaray ile Evkur
Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu
Hukuk Müşavirliği'nce yapılan sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:25 Kaynak: İHA
Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi
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