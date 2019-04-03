Son Dakika Haberleri: Luyindama Pfdk'da

Luyindama Pfdk'da

2 saat önce

Galatasaray'ın kupada Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Luyindama Pfdk'da, System.String[]
Galatasaray'ın kupada Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın 02.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:25 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası! Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:26:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Luyindama Pfdk'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]