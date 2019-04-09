Son Dakika Haberleri: Luyindama'ya 2 Maç Ceza

Luyindama'ya 2 Maç Ceza

47 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya 2 maç ceza verildi.

Luyindama'ya 2 Maç Ceza, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya 2 maç ceza verildi. Luyindama ligde oynanacak olan Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında takımını yalnız bırakacak. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Luyindama, rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki oyuncuya 2 maçtan men cezası verdi. Hafta sonunda ligde oynanan Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezasını çeken Luyindama, kendisine verilen 2 maçlık cezayı Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında çekecek. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Luyindama'nın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Marcao da Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:11 Kaynak: İHA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Güncel
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