Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor

26.03.2022 18:15

Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı gerçekleştirdi. Rus bombardımanı altında kalan kentte vatandaşlara sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de saldırı devam ederken bir açıklama yayınlayarak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

Saldırıda henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor
Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor
Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor
Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor
Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentini vuruyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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