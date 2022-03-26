Lviv Belediye Başkanı, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını duyurdu - Son Dakika

Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Sadovyi, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus füze saldırısının yerel saatle 18.55'te tekrarlandığını bildirdi. Sadovyi, açıklamasında "Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, daha önce yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.