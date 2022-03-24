Lviv'de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Rusya'nın saldırılarının ardından Lviv'e akın eden savaş mağdurlarının konaklayabilmesi için çalışan gönüllüler, 3 saatlik çabanın ardından geçici barınma merkezini hazır hale getirdi.

Lviv Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin bahçesindeki spor salonunda yer alan merkez, karton borular ile iskeleti kurulduktan sonra üstü brandalarla kaplanarak hazırlandı.

Yüzlerce savaş mağdurunu ağırlayan geçici barınma merkezinde konaklayanlardan Alexander Keedeesuk, Kiev'de devam eden savaştan kaçarak Lviv'e geldiğini söyledi. Keedeesuk, "Önceden kalabalığın içinde açık bir alanda kalıyorduk. Ancak şimdi odalara ayrıldı. Çok daha düzenli oldu. Bu şekilde daha rahat edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösterdikleri çaba için gönüllülere teşekkür eden Keedeesuk, Rusya'nın saldırıları nedeniyle yaşadığı hüznü şu sözlerle dile getirdi:

"Her gün ölüm haberleri alıyoruz. Vatandaşlarımız ölüyor, bizi koruyan askerlerimiz ölüyor. Rusya ile biz eskiden kardeştik. Ama onlar bu kardeşliği bitirdi ve şeytanın askerleri oldu."