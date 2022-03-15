Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi - Son Dakika
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Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi

15.03.2022 14:12

- Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

- Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

LVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş 20 gündür aralıksız sürerken, sivil yerleşimleri de bombalamaya devam eden Rus birlikleri, birçok hastaneyi de hedef aldı. Yaşanan saldırıların ardından Samaritan's Purse organizasyonu tarafından Lviv kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına sahra hastanesi kuruldu. Hastanede tedavilerin ABD'li gönüllü doktorlar tarafından yapılacağı bildirilirken, kurulan hastanede çok sayıda yatak ve acil müdahale alanı hazırlandı.

Güvenlik nedeniyle sığınakların da oluşturulduğu hastane, hasta kabulüne hazır.

Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi
Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi
Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi
Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi
Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv'de Avm Otoparkı Sahra Hastanesine Çevrildi - Son Dakika


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