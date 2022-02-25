Lviv'de güvenlik gerekçesiyle ışıklar söndürüldü - Son Dakika
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Lviv'de güvenlik gerekçesiyle ışıklar söndürüldü

25.02.2022 00:53
Lviv'de güvenlik gerekçesiyle ışıklar söndürüldü

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi.

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinde, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi.

Söz konusu emrin "önleyici" bir güvenlik önlemi olduğunu belirten Lviv kentindeki yetkililer, tüm sokak ve bina aydınlatmalarının yerel saatle 23.00'te söndürüleceğini açıkladı. Vatandaşlara emre uymaları konusunda çağrı yapan yetkililer, acil durumlar dışında vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Bu tür eylemlerin güç kaynağı sorunlarıyla ilgili olmadığını lütfen unutmayın" ifadelerini kullanarak, "Güvenliğimiz için önleyici tedbirler alınacaktır" dedi.

İkinci Dünya Savaş'ından bu yana kentte ilk kez hava saldırısı sirenleri duyulmuştu

Rusya'nın saldırıları öncesi birçok ülke Kiev'deki büyükelçiliğini ve konsolosluğunu Lviv'e taşımıştı. Kentte, sabah saatlerinde Rusya'nın saldırıları nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hava saldırısı sirenleri etkinleştirilmişti. - LVİV

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Togo Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lviv'de güvenlik gerekçesiyle ışıklar söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lviv'de güvenlik gerekçesiyle ışıklar söndürüldü - Son Dakika
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