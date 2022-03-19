Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı - Son Dakika
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Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

19.03.2022 16:05

- Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.

- Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde yeniden sirenler yükseldi. Kentte son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle tedirgin olan halk, sirenlerin ardından şehir merkezinde bulunan alt geçide sığındı. Dakikalarca bekleyen birçok kişi, sirenlerin son bulmasıyla alt geçitten çıktı.

Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı
Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı
Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı - Son Dakika


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