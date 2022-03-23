Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı - Son Dakika
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Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı

23.03.2022 10:25
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehrin savunmasının arttırılması kapsamında mevcut kontrol noktaları güçlendirilirken, sayıları arttırıldı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehrin savunmasının arttırılması kapsamında mevcut kontrol noktaları güçlendirilirken, sayıları arttırıldı. Demir bariyerin bulunduğu noktalara ise siper kazılarak kum torbaları koyuldu.

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv şehrinde Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı güvenlik önlemleri attırıldı. Geçtiğimiz günlerde yön tabelalarının kapatıldığı şehirde şimdi de kontrol noktaları güçlendirilmeye ve sayıları arttırılmaya başlandı. Genelde şehre girişlerde yer alan kontrol noktaları, şehir içinde farklı noktalara da kuruldu. Muhtemel saldırılarda tank ve zırhlı araçları durdurmak için yollara koyulan çok sayıda demir bariyerin bulunduğu noktalar da siper kazılarak kum torbalarıyla güçlendirildi.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun-İHA)

Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı - Son Dakika


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