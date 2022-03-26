Lviv'de saldırıların ardından düzenlenen toplantı sirenlerle bitti - Son Dakika
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Lviv'de saldırıların ardından düzenlenen toplantı sirenlerle bitti

26.03.2022 23:21
Lviv'de saldırıların ardından düzenlenen toplantı sirenlerle bitti

Rusya'nın Lviv'de iki ayrı noktayı hedef aldığı saldırının ardından düzenlenen basın toplantısı, yeni bir hava saldırısı uyarısı veren sirenler nedeniyle erken sona erdi.

Rusya'nın Lviv'de iki ayrı noktayı hedef aldığı saldırının ardından düzenlenen basın toplantısı, yeni bir hava saldırısı uyarısı veren sirenler nedeniyle erken sona erdi.

Lviv Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Lviv Bölgesel Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitski ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi katıldı.

Rus füzelerinin yakıt deposu ve askeri tesis olmak üzere iki ayrı noktayı ikişer kez vurduğunu belirten Kozitski, can kaybının yaşanmadığını ve 5 yaralının bulunduğunu söyledi.

İlk saldırının yapıldığı bölgede bir okul binasının da bulunduğunu aktaran Sadovyi, tek tesellinin, can kaybının bulunmaması olduğunu ifade etti.

Rusya'nın bu saldırıyla net bir mesaj vermek istediğini vurgulayan Sadovyi, şunları kaydetti:

"Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi. Kimse bir sonraki planı bilmiyor. Tüm şehirlerimiz çok zor durumda."

Yabancı gazetecileri fotoğraf ve video çekmemeleri konusunda uyaran Kozitski ve Sadovyi, sirenlerin yeniden başlaması nedeniyle toplantıyı bitirerek herkesi sığınaklara yönlendirdi.

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Hava Saldırısı, Rusya, Medya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv'de saldırıların ardından düzenlenen toplantı sirenlerle bitti - Son Dakika


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