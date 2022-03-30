Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti - Son Dakika
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Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

30.03.2022 14:18

- Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti.

- Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti.

Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha çaldı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Ukrayna- Rusya müzakerelerinin ardından Lviv'de gece saatlerinden bu yana siren sesleri yükseliyor. Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti. Savaş öncesinde Ukrayna'nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv'de siviller bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı. Sığınaklara inen halk dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi. Beklenen açıklamanın gelmesiyle halk sığınaklardan ayrıldı.

Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, "Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin" açıklamasını yaptı.

"Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz"

Sığınağa inen Vova Yaremchuk, endişelendiklerini ifade ederek, "Sığınak bulduk ve burada kalmak zorundayız. Kendimiz ve yakınlarımız için endişeleniyoruz. Her siren sesinde sığınağa gidiyoruz. Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz. İnsanların Rus saldırılarından önceki eski hayatına dönmesini, hayattan zevk almasını istiyoruz" dedi.

Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti
Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Lviv'de siren sesleri bir kez daha yükseldi, halk sığınaklara akın etti - Son Dakika
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